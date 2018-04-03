Украинские власти продолжают искать черную кошку в темной комнате

В Незалежной снова обнаружили российский след в планах перелицевать страну, на этот раз место действия – Одесская область и даже соседняя Молдавия. Как заявил во вторник, 3 апреля, глава СБУ Василий Грицак, его ведомство зафиксировало некую активность спецслужб России в проекте "Бессарабия", а также якобы поползновения Москвы расшатать ситуацию в регионе.

"В последнее время мы получаем информацию о попытках российских спецслужб вернуться к вопросу Бессарабии", – цитирует "Интерфакс-Украина" генерала.

Пан Грицак напомнил одесситам, что в 2015 г. после двух зачисток украинские силовики провалили проект "Бессарабия".

"Потом, насколько нам известно, в Москве были разборки между двумя кланами, которые руководители этим вопросом. И сейчас они вернулись к этому. И, насколько нам известно, одновременно с вопросом Бессарабии, вопросом Молдавии в контексте Бессарабии, будут пытаться расшатать ситуацию в Одесском регионе и Молдавии. У нас есть такие данные", – сообщил глава СБУ.

Вероятно, украинского генерала напугала не столько рука Кремля на Одещине, сколько происходящие неприятные для Незалежной события у соседей-молдаван. Так, 25 марта в Кишиневе унионисты провели громкую акцию – "Марш столетия". На многотысячном митинге (официально власти насчитали около 7 тысяч человек, организаторы уверяют, что там было 100 тысяч) участники потребовали "немедленного и безусловного присоединения" Молдавии к Румынии. Таким образом собравшиеся отметили священную для себя дату: 100 лет назад, т.е. 27 марта 1918 года, Бессарабия, большей частью которой тогда была нынешняя Молдавия, по решению Совета края (Sfatul Tarii.– рум.) вошла в состав Королевства Румыния.

Перед этим маршем была масштабная кампания по подписанию властями отдельных населенных пунктов и целых районов Республики деклараций об объединении с румынами. Сей документ уже подписали 140 сел, городов и районов (всего в стране 898 населенных пунктов), отмечает "Ъ".

Если представить на миг, что планы униатов по какому-то счастливому стечению обстоятельств вернут время вспять на сто лет назад и восстановят "Великую Румынию", то кто даст гарантию, что Бухарест не замахнется на Южную Бессарабию и Северную Буковину, территории, пребывающие в составе постсоветской Украины.

Ну а что касается Москвы, то постмайданной власти в условиях экономического дна, по дурости затеянной войны со своим народом в Донбассе, свободному шатанию по стране неонацистов с факелами, насильственному навязыванию мовы, бегству украинцев на заработки прочь из Незалежной, вредителям из Минздрава, доведшим граждан повсеместно до детских болячек, – в таких условиях на большого соседа можно повесить все беды хутора.

