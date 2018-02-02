Молдаване получат второй флаг
Президент Молдавии Игорь Додон считает, что у страны наряду с официальным флагом должно быть и историческое знамя Штефана Великого - господаря Молдавского княжества. Об этом он написал сегодня в своем Facebook. Глава государства сообщил, что соответствующая "промолдавская инициатива" скоро будет внесена в парламент.
"Речь идет о законопроекте, который предусматривает легализацию исторического знамени Молдовы в качестве национального государственного символа. Нынешний флаг остается неизменным, сохраняя свое значение в качестве официального флага Республики Молдова", - написал Додон.
Президент выразил уверенность, что большинство депутатов поддержат идею сделать знамя Штефана Великого дополнительным символом современной Молдавии.
По его словам, "исторические символы, в том числе историческое знамя, официально утверждены в Эстонии, Литве, Украине, России, Финляндии, Норвегии и др.".
Сейчас государственным флагом Молдавии является триколор с вертикально расположенными синей, желтой и красной полосами. В центре на желтой полосе изображен государственный герб страны.
Штефан III Великий (Штефан чел Маре) - один из самых видных правителей Молдавского княжества, он правил страной с 1475 по 1504 год. Благодаря его полководческим и дипломатическим талантам Молдавское княжество не только сохранило независимость, но и стало значительной политической силой в Восточной Европе. И 2018-й объявлен в Республике годом Штефана Великого.
Между тем сейчас в стране зреют сепаратистские настроения. Так, в январе местные советы в семи селах Молдавии приняли "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию этого документа организовала гражданская платформа Actiunea-2012. Данные действия приурочены к 100-летию Великого объединения, которое сторонники присоединения в Молдавии к Румынии также отмечают нынешнем году.
Ранее в пятницу, 2 февраля, Додон в Сети жестко высказался на эту тему. "Объединение с Румынией подразумевает гражданскую войну. Мы,
государственники, никому не позволим ликвидировать Республику Молдова".
По его мнению, сепаратистские шаги совершают "некоторые силы, которые понимают, что проигрывают выборы,
преднамеренно разрабатывают этот сценарий и хотят дестабилизировать
ситуацию, но у них ничего не выйдет".
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