Молдаване выгоняют президента

Депутаты парламента от Демократической партии предложили временно убрать Игоря Додона с поста

Сергей Сырбу и Корнелиу Падневич обратились в Конституционный суд с требованием установить обстоятельства, при которых необходимо на время отстранить главу государства от исполнения обязанностей. Причиной таких действий они назвали повторный отказ президента подписать указ о назначении новых министров, предложенных Демпартией.

При этом депутаты попросили судей рассмотреть их запрос срочно. К Рождеству у страны "будет функциональное правительство" выразил надежду Сырбу. И добавил: "Возможно, это будет неприятный подарок президенту на Новый год, но он сам спровоцировал этот кризис", цитирует Newsmaker.

Утром в четверг, 28 декабря, Игорь Додон не в первый раз отклонил кандидатуры на должности двух вице-премьеров и пяти министров, предложенные правительством. Он заявил, что не собирается "уступать в этой ситуации", и назвал выдвижение семи новых членов кабмина "продуктом очередного политического сговора".

Временно исполнять обязанности президента и подписать указ о назначениях в случае необходимости, согласно решению КС от 17 октября, могут спикер парламента или премьер-министр. Подобным образом - без подписи президента - назначили министра обороны Еуджена Стурзу. Тогда Конституционный суд вынес решение, которым оправдал временное исполнение обязанностей главы государства из-за отказа Игоря Додона выполнять его конституционные обязанности.

Ранее, 19 декабря, об окончании переходного периода в реформе правительства и отставке двух третей министров объявил лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк. И он же назвал новый состав "технократического кабинета министров", в который вошли бывший глава КС Александру Тэнасе и экс-премьеры Кирилл Габурич и Юрие Лянкэ.

Молдавия - парламентская республика. Между депутатами и нынешним президентом постоянно возникают разногласия. При этом большинство в парламенте составляют представители проевропейских партий.