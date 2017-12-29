Молдаване выгоняют президента
Сергей Сырбу и Корнелиу Падневич обратились в Конституционный суд с требованием установить обстоятельства, при которых необходимо на время отстранить главу государства от исполнения обязанностей. Причиной таких действий они назвали повторный отказ президента подписать указ о назначении новых министров, предложенных Демпартией.
При этом депутаты попросили судей рассмотреть их запрос срочно. К Рождеству у страны "будет функциональное правительство" выразил надежду Сырбу. И добавил: "Возможно, это будет неприятный подарок президенту на Новый год, но он сам спровоцировал этот кризис", цитирует Newsmaker.
Утром в четверг, 28 декабря, Игорь Додон не в первый раз отклонил кандидатуры на должности двух вице-премьеров и пяти министров, предложенные правительством. Он заявил, что не собирается "уступать в этой ситуации", и назвал выдвижение семи новых членов кабмина "продуктом очередного политического сговора".
Временно исполнять обязанности президента и подписать указ о назначениях в случае необходимости, согласно решению КС от 17 октября, могут спикер парламента или премьер-министр. Подобным образом - без подписи президента - назначили министра обороны Еуджена Стурзу. Тогда Конституционный суд вынес решение, которым оправдал временное исполнение обязанностей главы государства из-за отказа Игоря Додона выполнять его конституционные обязанности.
Ранее, 19 декабря, об окончании переходного периода в реформе правительства и отставке двух третей министров объявил лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк. И он же назвал новый состав "технократического кабинета министров", в который вошли бывший глава КС Александру Тэнасе и экс-премьеры Кирилл Габурич и Юрие Лянкэ.
Молдавия - парламентская республика. Между депутатами и нынешним президентом постоянно возникают разногласия. При этом большинство в парламенте составляют представители проевропейских партий.
Пенсионерам не придется стареть
Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен
Биткоин назвали дутой величиной
Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- Истребители США обстреляли российские штурмовики
- Россия приберет к рукам Сирию
- Американцы увязнут в Сирии
Выбор читателей
- Какие знаки зодиака разбогатеют в январе 2018 года
- Пенсионеров ждет тяжелый выбор
- Какие знаки зодиака разбогатеют в 2018 году
- Сбившая "пьяного мальчика" шокировала признанием
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин рухнул в пропасть
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина