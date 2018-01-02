Додон объявил войну четвертой власти
Двадцатого декабря депутаты от сформировавшей правительство Демократической партии Молдовы объявили о назначении пяти новых министров и двух вице-премьеров. Додон утвердил отставки, однако отказался одобрять новые назначения, объяснив это "сомнительной репутацией" некоторых кандидатур.
После этого группа депутатов обратилась в КС, который сегодня приравнял отказ Додона утвердить кандидатуры членов правительства к "неспособности исполнять свои обязанности" и разрешил премьеру или спикеру парламента временно взять на себя полномочия президента.
В условиях ограниченных полномочий президент Молдавии активно использует право не ставить свою подпись на документах, с содержанием которых он не согласен, сообщает ТАСС. Однако по закону он имеет право отвергать предложенные кандидатуры министров только два раза, а затем по решению КС указ о назначениях за президента может подписать временно назначенный на его должность председатель парламента или премьер-министр.
Додон считает это постановление КС незаконным. "Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического", - написал он в Фейсбуке, подчеркнув, что "принял решение не уступать".
В условиях ограниченных полномочий президент Молдавии активно использует право не ставить свою подпись на документах, с содержанием которых он не согласен, сообщает ТАСС. Однако по закону он имеет право отвергать предложенные кандидатуры министров только два раза, а затем по решению КС указ о назначениях за президента может подписать временно назначенный на его должность председатель парламента или премьер-министр.
Такая процедура уже применялась в октябре, когда КС разрешил главе парламента Андриану Канду подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзы. Додон до этого дважды отклонил его кандидатуру.
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