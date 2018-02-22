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Саакашвили держится за счет США

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
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Опальный политик ведет себя смело, поскольку имеет поддержку за океаном

Заявления Михаила Саакашвили о скором возвращении на Украину свидетельствуют о том, что у него есть защитники на Западе. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо. По его мнению, у США есть свои планы на Украину и экс-президент Грузии помогает их реализовать. Поэтому Саакашвили будет непотопляем до тех пор, пока нужен Белому дому.

"Если бы Вашингтон не помогал, то, скорее всего, Саакашвили уже депортировали обратно на родину, где его ждет уголовное преследование", – убежден Мезюхо. "Не стоит в дальнейшем исключать возможность его возвращения и участия в украинской политике. Если Белый дом будет заинтересован в очередном переформатировании украинского политического пространства, к услугам Саакашвили вернутся", – приводит RT слова эксперта.

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При этом всем прекрасно понятно, что лидер "Движения новых сил" Украины действовал как раздражитель киевской власти. Порошенко и его окружение откровенно опасались непредсказуемого Саакашвили, поэтому и постарались избавиться от него с минимальными политическими последствиями: не посадили и не депортировали, скажем, на родину, где в отношении бывшего грузинского президента открыты уголовные дела, а просто вытурили в Польшу, откуда он незаконно проник на украинскую территорию. Однако запрет на въезд до 2021 г. может дать обратный эффект, полагает Мезюхо.

"Порошенко посчитал, что Саакашвили может навредить. Хотя запретом на въезд президент как раз реанимирует его политический труп", – отметил политолог.

Накануне Саакашвили заявил, что скоро вернется на Украину, чтобы увидеть Порошенко за решеткой.

"Со мной или без меня этой власти уже пришел конец. А я вернусь домой на Украину уже совсем скоро – намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах, я не злопамятный…" – написал Саакашвили в Facebook.

А пока Мишико находится в Голландии, отмечает "Газета.ру"

Николай ВИКТОРОВ
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