Порошенко избавил Украину от Саакашвили
Государственная пограничная служба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.
При этом решение будет обжаловано, однако сроки подачи соответствующего заявления неизвестны, передает РИА "Новости".
Экс-президент Грузии остался крайне недоволен таким решением, о чем написал в Facebook.
"Меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года", – добавил он.
Саакашвили подчеркнул, что такими действиями Киев не уменьшит недовольство народа. По мнению политика, нужно проводить реформы и избавляться от коррупции. При этом, он уверен, что на его смену придет кто-то другой.
"Со мной или без меня, этой власти уже пришёл конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года", – сказал экс-президент Грузии.
Саакашвили не упустил случая снова уколоть Порошенко и заявил, что когда-нибудь принесет "Пётру Алексеевичу передачку в тюрьму".
Политик в сентябре 2017 года незаконно попал в Незалежную, с боем прорвавшись через кордоны пограничников. В феврале Саакашвили выдворили из страны в Польшу, после чего он приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности. Теперь он имеет право на проживание и работу в ЕС.
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