Госдеп раскрыл детали политической карьеры экс-главы Грузии

С момента конфликта в Грузии прошло 10 лет. План Саакашвили по захвату Южной Осетии полностью провалился. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призналась, что Михаил Саакашвили в тот момент "сорвался с поводка" и не стал слушать своих партнеров. Об этом рассказал спецпредставитель России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его словам, после конфликта американцы утверждали, что они к этому не имеют никакого отношения.

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"Она (Райс) призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", - цитирует Иванова газета "Коммерсант".

При этом, по его словам, Райс убеждала российское правительство, что Саакашвили никогда не перейдет грань в отношении Южной Осетии.

Напомним, что в 2008 году Грузия напала на республику. В войну вмешалась Россия. После окончания конфликта Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.