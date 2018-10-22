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Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прозябает в Голландии. Как он сам рассказал украинским репортерам, после изгнания из Киева он поселился в Амстердаме – один, без семьи.
Живется ему несладко: на лекциях перед иностранцами зарабатывает мало, приходится на всем экономить, передвигаться на велосипеде. На все про все, включая коммунальные счета, он может позволить себе около €400 в месяц. И то своих средств не хватает, приходится просить у мамы.
"Она зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, которые в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне", – приводит Пятый канал слова Саакашвили.
Выступая в эфире украинского телеканала "1+1", грузинский политик на русском языке рассказал, как скучает по Незалежной, и даже показал "родной" украинский паспорт, с которым не расстается, несмотря на недействительность документа.
"Украина станет великой европейской державой", – заявил Саакашвили, отметив, что будет этому способствовать.
Саакашвили лишен гражданства Украины, кроме того, ему запрещен въезд на территорию Незалежной до 13 февраля 2021 года.
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