С женой обедневшему политику пришлось расстаться

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прозябает в Голландии. Как он сам рассказал украинским репортерам, после изгнания из Киева он поселился в Амстердаме – один, без семьи.

Живется ему несладко: на лекциях перед иностранцами зарабатывает мало, приходится на всем экономить, передвигаться на велосипеде. На все про все, включая коммунальные счета, он может позволить себе около €400 в месяц. И то своих средств не хватает, приходится просить у мамы.

"Она зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, которые в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне", – приводит Пятый канал слова Саакашвили.

Выступая в эфире украинского телеканала "1+1", грузинский политик на русском языке рассказал, как скучает по Незалежной, и даже показал "родной" украинский паспорт, с которым не расстается, несмотря на недействительность документа.

"Украина станет великой европейской державой", – заявил Саакашвили, отметив, что будет этому способствовать.

Саакашвили лишен гражданства Украины, кроме того, ему запрещен въезд на территорию Незалежной до 13 февраля 2021 года.