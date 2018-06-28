В Грузии приговорили Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заочно приговорен к шести годам тюремного заключения. Тбилисский городской суд признал экс-главу государства виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили, сообщает "Интерфакс".
Ранее по тому же уголовному делу были осуждены экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД республики Ираклий Кодуа.
В 2005 году Гелашвили остановили в центре Тбилиси работники МВД и жестоко избили. С тяжелыми травмами экс-депутат был доставлен в больницу. Уголовное дело по расследованию ЧП было вновь возбуждено в 2013 году.
Гелашвили неоднократно рассказывал, что приказ о его избиении был отдан лично Саакашвили за то, что в 2005 году парламентарий публично обвинил главу государства в захвате его недвижимости. В суде выступила в качестве свидетеля обвинения бывшая председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе, заявившая, что лично слышала от Саакашвили о планах мести Гелашвили.
Ранее бывший грузинский президент был осужден по обвинению в причастности к убийству в Тбилиси в 2006 году работника банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, в Грузии против Саакашвили рассматриваются еще 2 уголовных дела.
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