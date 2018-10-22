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Украинцы устроили опасное авиашоу после катастрофы Су-27

Фото: wikipedia.org
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Штурмовик едва не разбился в Приазовье из-за глупости пилота

Боевой самолет Военно-воздушных сил Украины чуть не разбился при взлете. Он пролетел над военной базой на сверхмалой высоте. Инцидент был запечатлен на видео. Его опубликовал канал YouTube Global Spotlight.

На опубликованных в интернете кадрах видно, что Су-25 пролетает практически над головами стоящих на взлетно-посадочной полосе людей. Второй штурмовик прошел рядом с первым лишь немного выше.

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Люди на аэродроме, судя по их реакции, не ожидали того, что самолет едва не заденет их макушки, и поспешно ретировались. Это говорит о том, что такой маневр не был запланирован. У пилота Су-25 явно что-то пошло не так, и лишь по счастливой случайности самолет не задел "брюхом" взлетно-посадочную полосу. В этом случае он бы наверняка загорелся, а летчик погиб. Могли пострадать и находящиеся на земле люди и техника.

По мнению летчика-инструктора, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, украинским пилотам и сотрудникам военных аэродромов следовало бы избегать выполнения подобных маневров. "Этот пролет – ненужное бахвальство, граничащее с глупостью. Я бы не рискнул на старых и ржавых самолетах такое выполнять. Техника хоть и надежная, но старая, обслуживается плохо, да и детали практически не обновляются", – приводит слова Красноперова РИА ФАН.

 

 

Где именно снималось видео, доподлинно неизвестно. По некоторым предположениям, это могло произойти на авиабазе 25-й бригады транспортной авиации в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом позволяет судить большое число транспортных самолетов Ил-76МД в кадре, стоящих на аэродроме.

Этот район вплотную примыкает к побережью Азовского моря, где власти Украины активизировали боевую подготовку и стали перебрасывать в этот район дополнительные силы, опасаясь "российской агрессии". В Приазовье регулярно проводятся военные учения. Не исключено, что Су-25 взлетал с аэродрома для участия в маневрах.

В начале лета в Сети появилось видео, на котором украинский штурмовик Су-25 пролетел на предельно малой высоте над пляжем в районе поселка Кирилловка Запорожской области, напоминает "Телеканал 360". Представители Вооруженных сил Украины заявили, что самолет отрабатывал упражнения в ходе учений противовоздушной обороны. Эксперты предположили, что таким образом украинские авиаторы учатся обходить российские системы слежения за воздушным пространством.

На прошлой неделе во время совместных учений с НАТО потерпел крушение украинский Су-27. По предварительным данным, причиной катастрофы стала ошибка пилота.

Андрей ФИЛАТОВ
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