Су-27 рухнул на Украине

Истребитель выполнял военно-боевой полет

Трагедия произошла около 17:00 в районе села Уланов Винницкой области Незалежной. Сейчас между населенными пунктами Бердичев и Хмельник работают спасатели, сообщает пресс-служба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что оба пилота Су-27 погибли.

В эти дни на Украине проходят учения. Вместе со страной-хозяйкой слаженность боевых действий отрабатывают армии Бельгии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Эстонии, Румынии, Польши и США. Всего в списке 9 стран, 8 из которых являются членами НАТО.