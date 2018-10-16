Су-27 рухнул на Украине

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Трагедия произошла около 17:00 в районе села Уланов Винницкой области Незалежной. Сейчас между населенными пунктами Бердичев и Хмельник работают спасатели, сообщает пресс-служба ВСУ в Facebook.
Отмечается, что оба пилота Су-27 погибли.
В эти дни на Украине проходят учения. Вместе со страной-хозяйкой слаженность боевых действий отрабатывают армии Бельгии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Эстонии, Румынии, Польши и США. Всего в списке 9 стран, 8 из которых являются членами НАТО.
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