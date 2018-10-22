Улики найдены: Киев причастен к гибели Захарченко

Следствие нашло доказательства вины Украины в убийстве главы ДНР

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас идет работа по выяснению обстоятельств убийства главы самопровозглашенной ДНР. Также следствие пытается узнать, кто был заказчиком этого преступления. Пока все говорит о том, что за этот теракт ответственны украинские спецслужбы.

Как передает агентство ТАСС, к такому заключению правоохранительные органы пришли, исходя из информации, связанной с не только с убийством Александра Захарченко, но и с ликвидацией других лидеров на Донбассе.

Ранее Владимир Путин, комментируя на "Валдае" гибель Александра Захарченко, отметил, что Украина выбрала "плохой способ" наладить отношения с ДНР, устраивая теракты. Президент России также упомянул, что на медленное урегулирование конфликта влияют "убийства людей, которые выбраны населением для руководства этими регионами", хотя и не называл фамилию Захарченко.

"На основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта. А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса", – именно так пресс-секретарь главы государства объяснил журналистам, почему Москва считает, что Киев причастен к этому преступлению.

Песков подчеркнул, что следствие ведут украинские органы внутренних дел, которые получают информацию с мест.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке.