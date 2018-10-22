РФ виновата в том, что во всем мире видят в Незалежной отсталую страну

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Россия старается сделать так, чтобы в Европе устали от его страны. Например, чтобы усилить плохое впечатление об Украине, популяризируется история о тотальной коррупции в государстве.

При этом Гройсман, выступивший на форуме "София Киевская", не стал отрицать, что эта проблема существует, но заявил, что во многих сферах ее уже искоренили. Однако достигнутый прогресс не заметен, и всему виной – информационная агрессия со стороны России. Ситуацию с коррупцией, по его мнению, раздувают, чтобы усилить негативный образ Украины. Доказательством атаки со стороны россиян, является и то, что иностранные государства знают лишь о проблемах Незалежной, а про положительные черты страны им ничего не известно.

"Я считаю, такие вещи усиливаются не без участия россиян. Россияне хотят создать усталость во всем мире от Украины… Машинка российской пропаганды работает в каждом отеле за рубежом",– добавил Гройсман.

Он также заявил, что многие страны НАТО и ЕС пытаются найти способ противодействовать "гибридной информационной агрессии со стороны РФ".

Как передает портал "УНН", премьер-министр также подчеркнул, что на Украине есть и другие вопросы, которые необходимо решать, и это "очевидный факт".