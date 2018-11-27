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Россиян предупредили об опасности поездок на Украину

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПорошенко пошел на попятную в военном положении
МИД РФ отреагировал на массовые случаи запрета въезда граждан России в Незалежную

Москва рекомендовала россиянам, планирующим поездки на Украину, учитывать нынешнее обострение ситуации в соседней стране и введение там военного положения с 28 ноября. Об этом говорится в заявлении департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

"Украина – резкое обострение внутриполитической ситуации, введение военного положения, усиление антироссийских настроений, случаи запретов на въезд россиян. Гражданам России рекомендуется учитывать складывающуюся ситуацию и принимать меры предосторожности", – сообщает сегодня ведомство в своем Twitter.

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Ранее во вторник стало известно о непропуске более 30 россиян на территорию Незалежной, прибывших из Минска в Киев. Также с воскресенья, 25 ноября, полностью закрыт въезд на Украину всем гражданам РФ, следующих из Крыма через КПП в Херсонской области. Бандитским флешмобом отметились радикалы в Одессе – они призвали брать в плен российских водителей грузовиков, чтобы обменять их на задержанных украинских моряков, устроивших под руководством постмайданных киевских вождей провокацию в керченском проливе.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" в сопровождении рейдового буксира "Яни Капу" ВМС Украины незаконно пересекли госграницу Российской Федерации. В Погранслужбе ФСБ России заявили, что из Киева не поступало никаких заявок на прохождение судами Керченского пролива. Более того, украинские корабли опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских пограничников. В итоге против украинских военных кораблей было применено оружие. Все три судна задержаны в территориальных водах РФ и доставлены в порт Керчь.

Накануне взбешенный президент Незалежной Петр Порошенко продавил через Верховную раду введение военного положения в 10 областях Украины на 30 суток, хотя мечтал о 60.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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