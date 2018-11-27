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Порошенко установил военное положение задним числом

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Неразбериха с военщиной продолжается – глава Незалежной дурит народ

Катавасия с объявлением начала и завершения военного положения продолжается. Сегодня вышел "неправильный", а затем "правильный" указ о введении в действие решения СНБО о ВП на Украине.

В обновленном варианте, появившемся на сайте администрации президента, говорится, что военное положение устанавливается с 14:00 26 ноября (т.е. вчера) на 30 дней – до 14:00 26 декабря 2018 года. Ранее сегодня какая-то вражина спутала народу все карты: официальное издание "Урядовый курьер" опубликовало первое решение СНБО, утвержденное Петром Порошенко (он так мечтал и так его проталкивал сквозь неудобную Раду, что никто не посмел вычистить неправильные цифры), о введении ВП на 60 суток, причем тоже с 14:00 именно 26 ноября. Данную публикацию назвали ошибкой.

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Это подтвердила и председатель комитета парламента по вопросам свободы слова и информации Виктория Сюмар, пишет URA.RU. Она отметила, что верный вариант появится в газете "Голос Украины".

Указ должен вступить в силу после официальной публикации, то бишь завтра. Однако возникает вопрос: на каком этапе в документе появилась дата 26 ноября?

В телеобращении пана Порошенко отчетливо было сказано: "Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України, ухваленого сьогодні вночі, як Президент і як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України я виконав свій конституційний обов’язок і кілька годин тому своїм Указом запровадив воєнний стан на всій території України з дев’ятої години ранку 28 листопада". То есть военное положение вводится с 9 утра 28 ноября.

Но украинцы, а вернее, их часть, уже живут в условиях ВП.

Какой из вариантов накануне с матами-перематами, надеемся, трезвыми, принимали депутаты Верховной рады, неизвестно. Судя по стенограмме, парламент одобрил "правки" пана Порошенко в части количества дней – именно 30, также согласованы области – их фигурирует 10, но ни слова не сказано о начале ввода военного положения. Тогда непонятно, с чего вдруг взялась дата 26 ноября.

Впрочем, это судьба граждан Незалежной. Для России важно – спокойствие на наших границах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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