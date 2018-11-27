На Украине обвинили восемь пограничников РФ в "развязывании агрессивной войны"

За участие в событиях в Керченском проливе 25 ноября Служба безопасности Украины завела уголовные дела в отношении целого ряда военных ВС России.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Незалежной, россиян заподозрили в "Подготовке и ведении агрессивной войны" (часть 2 статьи 437 УК Украины), "Покушении на преступление" (часть 2 статьи 15) и "Умышленном убийстве" (пункт 1 части 2 статьи 115).

Отмечается, что соответствующие документы направлены по месту службы военных.

Дела возбуждены в отношении следующих военнослужащих РФ: начальника пограничного управления ФСБ РК и Севастополя контр-адмирала Сергея Станкевича (ч. 2 ст. 437); замруководителя Погранслужбы ФСБ РФ, руководителя департамента береговой охраны вице-адмирала Геннадия Медведева (ч. 2 ст. 437); начальника службы пункта управления ФСБ РФ по РК и Севастополю, в состав которого входят корабли "Изумруд" и "Дон", капитана 1 ранга Г. Ромашкина (ч. 2 ст. 437); замначальника управления начальника отдела БУ ПУ ФСБ РФ по Крыму капитана 1 ранга А. Шеина (ч. 2 ст. 437); начальника службы в городе Керчь пункта управления ФСБ РФ по Крыму капитана 2 ранга А. Шатохина (ч. 2 ст. 437); командира пограничного сторожевого корабля "Дон" капитана 2 ранга А. Саляева (ч. 2 ст. 437); командира сторожевого корабля "Изумруд" капитана 3 ранга А. Шипицына (ч. 2 ст. 15, пункт 1, ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 437); командира малого противолодочного корабля "Суздалец" капитана 3 ранга С. Щербакова (ч. 2 ст. 437).

По версии киевской стороны, "незаконные агрессивные действия" против украинских моряков велись по приказу и под руководством вице-адмирала Медведева и начальника погрануправления ФСБ Станкевича.

В свою очередь, по факту нарушения государственной границы Российской Федерации военными кораблями Украины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ. Сейчас в Симферополе Киевский районный суд принимает меру пресечения для моряков и их командиров.

