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На Украине к "войне" заставляют готовиться и детей

Фото: mil.gov.ua
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Истерия Киева достигает своего апогея – на рытье окопов сгоняют юное поколение украинцев

Один из реабилитационных центров для детей и подростков в Мариуполе накануне отменил занятия и направил воспитанников в помощь военнослужащим ВСУ укреплять береговую линию на случай атаки противника со стороны Азовского моря. Сообщения об этом, посыпавшиеся из ряда СМИ, могли бы показаться фейком. А вот и нет!

Действительно, под руководством главы благотворительного фонда "Республика Пилигрим", капеллана украинской армии и пастора-пятидесятника Геннадия Мохненко более 60 детишек чистили заросшие окопы, блиндажи и прочие оборонительные сооружения. Как указывается на сайте организации, делалось это добровольно на фоне ситуации с украинскими судами, задержанными в Керченском проливе 25 ноября.

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"У солдат сейчас масса боевых задач, а так мы приехали и помогли. Мы хорошо потрудились и вдохновили страну на оборону", – убежденно сказал Мохненко.

Он подчеркнул, что линия обороны, где трудились дети, не действующая, а потенциальная, поэтому здесь было не опасно. Военные же поблагодарили за помощь. По словам пастора, данная акция не последняя – подростки и дальше будут укреплять оборонительные редуты под Мариуполем.

Мохненко отметил, что в основном работали старшие воспитанники, однако были и дети среднего школьного возраста. Судя по фотографиям с сайта, лопатами копали и младшеклассники.

Как пишет "Свободная пресса", один из украинских телеканалов сделал сюжет об этом мероприятии. На видео попали военные, которые с автоматами стояли рядом и наблюдали за рытьем окопов. Комментируя видео, пользователи интернета обвинили капеллана в использовании детского труда и запугивании местных жителей.


В результате одобренного вчера Верховной радой указа президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Незалежной военного положения страна резко вспомнила декоммунизированное прошлое и начала готовиться к обороне. Вот, например, кроме мариупольцев, в советские времена погрузились руководители Харьковщины (область входит в число десяти "счастливцев"). Там затеяли проверку состояния бомбоубежищ, а также школ, детсадов и спортзалов, где при необходимости смогут укрыться граждане, сообщает "112".

Надо думать, скоро мирное население придется заново учить надевать противогазы и правильно падать при взрыве. Не все же шишки Донбассу. Как там говорил Петр Алексеевич в 2014 г. донецким: "У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам".

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", следуя к Керченскому проливу со стороны Черного моря, нарушили границу России. Украинские моряки игнорировали требования российских пограничников, совершали опасные маневры и в связи с этим были задержаны с применением оружия. Москва такие действия назвала провокацией, а Киев ввел военное положение в отдельных областях страны на 30 дней.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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