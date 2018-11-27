Россиян не пускают в Незалежную – дипломаты призвали назвать причину

В МИД Незалежной "полетела" нота протеста из посольства РФ на территории зарубежного государства. Представители дипведомства озадачены, почему граждан нашей страны не пропускают на Украину.

Ее погранслужба делает это намеренно, ведь у россиян имеются все документы, необходимые для прохождения контроля на границе. Однако им отказано в данной процедуре.

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"Кроме того, представители украинских властей намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий", – уточнили ТАСС в пресс-службе посольства.

Отмечается, что украинцы уклоняются от объяснений, в связи с чем и получили дипломатическое письмо.

"Посольством направлена нота в МИД Украины с просьбой разъяснить причины массового недопуска наших граждан на территорию Украины, а также предпринять меры по недопущению дискриминационных действий украинской Госпогранслужбы в отношении российских граждан", – пояснили дипломаты.

Впрочем, россияне уже предупреждены о бесчинствах на границе. Сегодня 30 человек, прибывших из Минска, не смогли попасть в Киев. С воскресенья, когда произошел морской конфликт, въезд запрещен из Крыма через КПП в Херсонской области. Агрессивнее всех оказались одесситы. Местные радикалы призывали захватить в плен водителей большегрузов, чтобы потом обменять их на украинских моряков.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября. Тогда два катера и сопровождавший их буксир были пойманы с поличным за незаконное пересечение госграницы. Моряков из Незалежной задержали и доставили в Керчь российские пограничники.

Дела 12 из 24 украинцев рассмотрены судом в Симферополе. До 25 января следующего года они пробудут за решеткой.