Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва требует у Киева объяснить закрытые границы

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПорошенко забил последний гвоздь в экономику Украины
Россиян не пускают в Незалежную – дипломаты призвали назвать причину

В МИД Незалежной "полетела" нота протеста из посольства РФ на территории зарубежного государства. Представители дипведомства озадачены, почему граждан нашей страны не пропускают на Украину. 

Ее погранслужба делает это намеренно, ведь у россиян имеются все документы, необходимые для прохождения контроля на границе. Однако им отказано в данной процедуре. 

По теме

"Кроме того, представители украинских властей намеренно затягивают продолжительность проверочных мероприятий", – уточнили ТАСС в пресс-службе посольства.

Отмечается, что украинцы уклоняются от объяснений, в связи с чем и получили дипломатическое письмо. 

"Посольством направлена нота в МИД Украины с просьбой разъяснить причины массового недопуска наших граждан на территорию Украины, а также предпринять меры по недопущению дискриминационных действий украинской Госпогранслужбы в отношении российских граждан", – пояснили дипломаты.

Впрочем, россияне уже предупреждены о бесчинствах на границе. Сегодня 30 человек, прибывших из Минска, не смогли попасть в Киев. С воскресенья, когда произошел морской конфликт, въезд запрещен из Крыма через КПП в Херсонской области. Агрессивнее всех оказались одесситы. Местные радикалы призывали захватить в плен водителей большегрузов, чтобы потом обменять их на украинских моряков.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября. Тогда два катера и сопровождавший их буксир были пойманы с поличным за незаконное пересечение госграницы. Моряков из Незалежной задержали и доставили в Керчь российские пограничники.

Дела 12 из 24 украинцев рассмотрены судом в Симферополе. До 25 января следующего года они пробудут за решеткой. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

В Москве отреагировали на угрозу взорвать Крымский мост

Попытка украинских силовиков пробиться через российскую морскую границу – это только начало

Японцы временно согласились на половину Курил

Токио хочет заполучить два острова, а потом еще два

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей