"Это не игрушки": Порошенко сделал заявление о войне с Россией

Глава Незалежной объяснил своему народу необходимость военного положения в стране

Конфликт России и Украины достиг такого градуса напряженности, что полномасштабная "горячая" война между двумя государствами уже не шутки. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе.

По его словам, перехват кораблей ВМС Украины российскими пограничниками является ничем не прикрытой агрессией со стороны РФ, "официальной" и "без всякого срыва шевронов". Более того, российская армия якобы уже стоит чуть ли не у порога и готовится к нападению на Незалежную. Такие данные глава Украины получил от своей разведки, которая утверждает, что РФ якобы наращивает силы у границ с соседней страной. Аналогичную ситуацию в Киеве видят и на Азовском море – там заметно увеличилось количество российских кораблей, особенно в районе Керченского пролива.

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"После инцидента, который произошел в Азовском море, мы должны были обеспечить украинские Вооруженные Силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения", – сказал он.

Учитывая перечисленные "обстоятельства", страна нуждалась в введении военного положения, и Порошенко "не мог ждать ни минуты" и подписал соответствующий указ.

"Поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - приводит слова Порошенко пресс-служба администрации президента.

В своем заявлении он особо подчеркнул, что его указ прежде всего направлен на защиту украинских граждан.