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Украину задавят кибероружием и "вежливыми людьми"

Фото:facebook.com/pg/theministryofdefence.ua
продолжение"Подстава": украинский генерал высказался о конфликте в Керченском проливе
Названы главные козыри Москвы в конфликте с Киевом

У России есть широкий потенциал боевых средств, которые она может применить в случае обострения ситуации вокруг Керченского пролива. Американские эксперты насчитали целых пять типов вооружений, имеющихся в арсенале Москвы.

В этот список вошли кибероружие, ракетные системы класса "земля – воздух", использование "вежливых людей", артиллерия и беспилотные летательные аппараты, сообщает издание The National Interest.

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Вся пресловутая российская угроза сводится именно к этим типам вооружений. Но Киеву на данный момент нечего им противопоставить. Чтобы как следует подготовиться к отражению агрессии, украинской стороне нужно время, отмечает РИА ФАН.

"Со временем некогда крепкая украинская оборонная промышленность может восстановить собственные основные возможности. На данный момент в Москве продолжают храниться самые важные карты", – говорится в публикации.

Впрочем, американцам и украинцам бояться нечего: вероятность того, что Москва по своей воле пойдет на обострение конфликта с Киевом, равна нулю. По словам сенатора Константина Косачева, РФ никогда не добивалась того, чтобы доводить ситуацию в отношениях с Украиной до войны, в отличие от Петра Порошенко, которого сенатор назвал президентом войны, напомнив, каким способом тот сумел прийти к власти, передает "Интерфакс".

Украинский лидер, судя по всему, спит и видит, как конфликт у Крымского моста перерастет в полноценную войну. "Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", – заявил Петр Порошенко, подтвердив свои догадки увеличением военного контингента России возле украинской границы.

Президент страны также пожаловался журналистам, что пытался поговорить с Владимиром Путиным по телефону, но тот отказался. "Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным – мы не получили ответа", – сказал украинский политик.

В воскресенье, 25 ноября, пограничные корабли ФСБ России задержали три украинских военных корабля за незаконное пересечение морской границы РФ. В результате столкновения трое украинских моряков получили легкие ранения. Керченский пролив был закрыт для судоходства. Украина объявила о введении военного положения. Москва сочла действия украинских военных моряков заранее спланированной провокацией.

Андрей ФИЛАТОВ
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