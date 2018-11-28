"Подстава": украинский генерал высказался о конфликте в Керченском проливе

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Киев подставил своих моряков в Керченском проливе

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Украина использует инцидент в Азовском море в своих грязных политических играх

Бывший руководитель украинской Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж считает, что Киев виноват в задержании военных ВМС Украины, нарушивших границу РФ.

"Если речь идет о намеренном формате движения наших судов, чтобы подставить их, то это сознательное преступление", – заявил Маломуж в интервью порталу Politeka. Он подчеркнул, что власти Украины могли пойти неосознанно на этот шаг, однако, вероятнее всего, вполне отдавали себе отчет в своих действиях. "Мы понимали с позиций разведки, обороны и дипломатии, что будет мощный конфликт", – признал генерал армии.

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Он добавил, что поскольку украинские суда зашли на территорию, которая контролируется Россией, нарушителей неизбежно столкнулись с задержанием. 

По мнению Маломужа, Киев пошел на такой рискованный шаг умышленно – для того, чтобы повлиять на предстоящие президентские выборы и на электоральные настроения населения. Расколоть людей, которые выступают за и против введения военного положения, перенести выборы, пусть даже ценой жизни моряков – таков план украинских властей, считает экс-глава Службы внешней разведки.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и несколько часов выполняли опасные маневры, не отвечая на требования российских пограничных служб. В итоге против нарушителей было применено оружие, и суда были задержаны.

Валентина МАЙОРОВА
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