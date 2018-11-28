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На Западе раскрыли план Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПариж и Берлин встали на сторону Москвы
Ситуация на Украине привлекла внимание простых европейцев

Введение на Украине военного положения обсуждается на первых полосах зарубежных газет. Если после инцидента с задержанием украинских военных кораблей в Керченском проливе западные СМИ традиционно обвинили Россию в агрессии, то реакция киевских властей заставила европейских аналитиков более взвешенно оценить ситуацию. И тогда они задались вопросом: почему президент Украины Петр Порошенко не объявлял военное положение в стране или хотя бы в отдельных регионах в 2015 году, на пике вооруженных столкновений в Донбассе, но сделал это сейчас? Что изменилось?

Ситуацию объясняет британская The Independent. "Не нужно быть закоренелым циником, чтобы связать затруднительное положение президента Украины накануне выборов с предложением ввести в стране военное положение", – отмечает издание. Авторы указывают, что раньше Киев не заикался о военном положении, поскольку воюющей стране МВФ не может выделять кредиты. Сейчас же Порошенко не до экономики: главное – удержать власть.

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Впрочем, по мнению Blumberg, Порошенко и раньше не слишком заботился об укреплении экономики Незалежной. За время его правления Украина стала беднейшей европейской страной, и никакого прорыва в будущем не предвидится. Предвыборные опросы населения свидетельствуют, что рейтинг Порошенко уступает бывшему премьеру Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому. "Выступление против России непосредственно перед выборами может повысить шансы главнокомандующего", – говорится в статье.

Напоминает читателям о выборах президента Украины, которые могут быть сорваны из-за объявленного военного положения, и немецкая Die Welt. Бурная дискуссия читателей после статьи показывает, что жители Германии следят за происходящим на Украине и прекрасно знают о провальной политике нынешнего лидера Незалежной.

"Украина намеренно нарушает границу России с помощью военных кораблей и продавливает военное положение, а одиозный пятипроцентный Порошенко теперь не должен являться на выборы весной следующего года. Но виновата, конечно, Россия…", – пишет пользователь Hans M.

"План хорош. Может быть, Меркель тоже так сделает: пустит 100 миллионов мигрантов в страну, затем потеряет над ними контроль и как раз перед выборами провозгласит военное положение в стране, чтобы, дескать, угомонить мигрантов", – иронизирует Marillion.

"Весной китайцы захватили две вьетнамские рыболовные лодки в Южно-Китайском море, однако не припомню, чтобы Вьетнам объявлял военное положение", – отмечает Аксель Ф. Он напоминает, что в течение последних 4 лет судоходство в Азовском море и Керченском проливе не останавливалось, хотя все там контролировали русские. Теперь же военные корабли Украины спровоцировали конфликт, а западные политики по-прежнему поддерживают Киев. "Это плохо пахнет!" – указывает читатель.

"У кого выборы через 4 месяца и кто опасается за переизбрание: Путин или Порошенко? Неужели европейские политики не могут сложить 2 и 2", – возмущается Герман П.

В воскресенье, 25 ноября, корабли ВМФ Украины с боевым оружием на борту нарушили границу РФ в районе Керченского пролива. На требование российских пограничников остановиться они не реагировали. В результате силовой операции ФСБ суда были остановлены и препровождены в порт Керчи. Киев обвинил Москву в агрессии и ввел в 10 регионах страны военное положение.

Фоторепортаж
Прорыв к Мариуполю был спланированной провокацией
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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