Керченский суд арестовал троих украинских моряков

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Суд в Керчи отправил в СИЗО до 25 января 2019-го троих человек с кораблей ВМС Украины, которых ранее поймали в Черном море за нарушение границы РФ.
По информации Telegram-канала "Крыминформ", скорее всего, арестованные – это военные, получившие ранения, когда их корабли задерживали российские пограничники.
Ранее киевский суд в Симферополе заключил под стражу до 25 января 2019 г. еще 12 украинских моряков.
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