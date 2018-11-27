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Керченский суд арестовал троих украинских моряков

Военнослужащие проведут под стражей два месяца

Суд в Керчи отправил в СИЗО до 25 января 2019-го троих человек с кораблей ВМС Украины, которых ранее поймали в Черном море за нарушение границы РФ.

По информации Telegram-канала "Крыминформ", скорее всего, арестованные – это военные, получившие ранения, когда их корабли задерживали российские пограничники.

Ранее киевский суд в Симферополе заключил под стражу до 25 января 2019 г. еще 12 украинских моряков. 

Полина ИВАНОВА
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