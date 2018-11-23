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Совет ЕС не стал рассматривать проект об ужесточении газовой
директивы
Документ об усилении требований ЕС к поставщикам энергоносителя, который затрагивает и российский газопровод, остается заблокированным. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн.
"Этот проект остается на рассмотрении Совета ЕС. Там продолжается свой процесс, и я не могу сказать, когда он будет завершен", – цитирует Винтерштайна ТАСС.
Проект изменений газовой директивы Евросоюза был представлен в ноябре прошлого года. Поправки дают Брюсселю больше полномочий для контроля над газопроводами, пролегающими через море.
Тогда заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович обещал, что в ЕС постараются как можно быстрее принять поправки.
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