Европейцы заблокировали документ, направленный против российской трубы

Совет ЕС не стал рассматривать проект об ужесточении газовой директивы



Документ об усилении требований ЕС к поставщикам энергоносителя, который затрагивает и российский газопровод, остается заблокированным. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн.

"Этот проект остается на рассмотрении Совета ЕС. Там продолжается свой процесс, и я не могу сказать, когда он будет завершен", – цитирует Винтерштайна ТАСС.

Проект изменений газовой директивы Евросоюза был представлен в ноябре прошлого года. Поправки дают Брюсселю больше полномочий для контроля над газопроводами, пролегающими через море.

Тогда заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович обещал, что в ЕС постараются как можно быстрее принять поправки.