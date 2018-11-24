Прогнулись под Порошенко: Словакии надоело строительство "Северного потока - 2"

Глава государства решительно против российского проекта

Президент Словакии Андрей Киска после переговоров с лидером Украины Петром Порошенко выступил против продолжения строительства "Северного потока – 2".

По его словам, это не экономический, а политический проект Москвы, который предназначен для контроля над Европой.

"Это очень важно понять, если кто-то постоянно повторяет, что это лишь бизнес-проект. Нет, ни в коем случае. Это только политический проект", – цитирует Киску портал "112 Украина".

В свою очередь, Порошенко подчеркнул, что политики договорились о координации усилий по недопущению строительства "политически мотивированного российского проекта".

По трубопроводу "Северный поток – 2" газ будет поставляться в Европу напрямую от побережья России до Германии через Балтийское море. Против проекта выступают Украина, которая лишится значительной части дохода от транзита российского газа в Европу, и США, продвигающие в Европу свой СПГ. Критикуют проект также традиционные противники России – Латвия, Литва и Польша.