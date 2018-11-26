Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Северный поток" временно останавливают

Фото: www.globallookpress.com
Недавний сбой привел к более серьезной аварии, требуется ремонт

Топливная магистраль возьмет паузу. Причина столь экстренных мер – осуществление работ по энергоснабжению. Они будут вестись завтра, 27 ноября, утром по берлинскому времени.

Так, между 9 и 11 часами (до 13:00 по мск) на ремонт встанут объекты энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде. Об этом предупреждает компания-оператор Gascade.

"Таким образом, транспортировка газа будет прекращена утром на Североевропейском газопроводе (NEL) и на трубе трубопровода Балтийского моря (OPAL) в течение двух часов", – говорится в сообщении.

Система энергоснабжения "Северного потока" также давала сбой 17 ноября. Поломка была незначительной. Газотранспортная компания принял меры, чтобы возобновить поставку голубого топлива. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

ЕС и НАТО требуют от России открыть Украине Азовское море

По мнению Запада, наличие в регионе военного флота Незалежной поможет деэскалации ситуации

Доллары и евро нужно купить до конца недели

Сейчас рубль растет, но в декабре все изменится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей