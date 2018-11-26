Недавний сбой привел к более серьезной аварии, требуется ремонт

Топливная магистраль возьмет паузу. Причина столь экстренных мер – осуществление работ по энергоснабжению. Они будут вестись завтра, 27 ноября, утром по берлинскому времени.

Так, между 9 и 11 часами (до 13:00 по мск) на ремонт встанут объекты энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде. Об этом предупреждает компания-оператор Gascade.

"Таким образом, транспортировка газа будет прекращена утром на Североевропейском газопроводе (NEL) и на трубе трубопровода Балтийского моря (OPAL) в течение двух часов", – говорится в сообщении.

Система энергоснабжения "Северного потока" также давала сбой 17 ноября. Поломка была незначительной. Газотранспортная компания принял меры, чтобы возобновить поставку голубого топлива.