Об этом сообщила компания-оператор

ЧП случилось в ночь на 17 ноября. О происшествии заявила компания-оператор Gascade. К сбою поставок газа по трубопроводу привели проблемы с электроснабжением.

Согласно заявлению компании, нарушения в электросети наблюдались около 04:00 (06:00 мск). Оператор принял меры, чтобы транспортировка природного газа возобновилась, говорится в пресс-релизе.

Сейчас поставка в сухопутные отводы от "Северного потока" OPAL и NEL идет в штатном режиме, передает "Интерфакс" со ссылкой на оперативную информацию. Транспортировка прерывалась примерно на час.





