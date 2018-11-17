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Поставка газа по "Северному потоку" временно прервалась

Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ИТАР-ТАСС
Об этом сообщила компания-оператор

ЧП случилось в ночь на 17 ноября. О происшествии заявила компания-оператор Gascade. К сбою поставок газа по трубопроводу привели проблемы с электроснабжением.

Согласно заявлению компании, нарушения в электросети наблюдались около 04:00 (06:00 мск). Оператор принял меры, чтобы транспортировка природного газа возобновилась, говорится в пресс-релизе.

 Сейчас поставка в сухопутные отводы от "Северного потока" OPAL и NEL идет в штатном режиме, передает "Интерфакс" со ссылкой на оперативную информацию. Транспортировка прерывалась примерно на час.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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