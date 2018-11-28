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Названа дата выборов президента на Украине

Фото: www.globallookpress.com
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Порошенко просчитался с конфликтом на Азове

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Об этом сообщил Telegram-канал НТВ.

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Избирательная кампания начнется за 3 месяца до даты голосования, 31 декабря 2018 года. Таким образом, конфликт с Россией в Азовско-Черноморской акватории и введение военного положения не повлияли на сроки проведения выборов главы Незалежной. Многие эксперты считают, что инцидент в Керченском проливе был инициирован Порошенко, чтобы отсрочить проведение выборов и сохранить свою власть.

Валентина МАЙОРОВА
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