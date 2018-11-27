Нибиру
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Речь идет о морском инциденте воскресного дня.
Конфликт в Керченском проливе собиралась "разрулить" канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако Сергей Лавров осадил деловитую фрау.
"Я не вижу необходимости в каких-то посредниках", – цитирует российского министра РИА "Новости".
Он напомнил о состоявшемся телефонном разговоре между Меркель и президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что стороны достигли понимания.
События недавнего прошлого министр иностранных дел обсудил с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, обратив внимание, что провокация произошла именно в Черном море.
"Почему-то Евросоюз в своих комментариях упоминает Азовское море. Видимо, невнимательно следят за этим вопросом в целом и ориентируются на некие комментарии, не опирающиеся на факты", – обозначил глава внешнеполитического ведомства.
По его словам, "инцидент был сознательно спровоцирован", ведь в сентябре проход украинских судов, разрешение на который Киев запросил заранее, прошел "без сучка и задоринки". О цели данного визита знатоки внутриполитической ситуации на Украине могут делать свои выводы.
На прямых переговорах Москвы и Киева настаивает Вашингтон, на что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "ситуация не нуждается в умиротворении".
"Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы Российской Федерации", – цитирует Пескова RT.
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