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Лавров заявил о ненужности посредников по Керченскому конфликту

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Россия обойдется без посторонней помощи, заявил глава МИД РФ

Речь идет о морском инциденте воскресного дня.

Конфликт в Керченском проливе собиралась "разрулить" канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако Сергей Лавров осадил деловитую фрау.

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"Я не вижу необходимости в каких-то посредниках", – цитирует российского министра РИА "Новости".

Он напомнил о состоявшемся телефонном разговоре между Меркель и президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что стороны достигли понимания.

События недавнего прошлого министр иностранных дел обсудил с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, обратив внимание, что провокация произошла именно в Черном море.

"Почему-то Евросоюз в своих комментариях упоминает Азовское море. Видимо, невнимательно следят за этим вопросом в целом и ориентируются на некие комментарии, не опирающиеся на факты", – обозначил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, "инцидент был сознательно спровоцирован", ведь в сентябре проход украинских судов, разрешение на который Киев запросил заранее, прошел "без сучка и задоринки". О цели данного визита знатоки внутриполитической ситуации на Украине могут делать свои выводы.

На прямых переговорах Москвы и Киева настаивает Вашингтон, на что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "ситуация не нуждается в умиротворении".

"Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы Российской Федерации", – цитирует Пескова RT.

Оксана ПОДТУРКИНА
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