Канцлер должна утихомирить разбушевавшихся украинцев

По инициативе германской стороны президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону действия Украины в Азово-Черноморской акватории 25 ноября.

Российский президент подчеркнул, что украинская сторона грубо нарушила нормы международного права, и что ее военные суда преднамеренно проигнорировали правила мирного прохода в территориальном море РФ.

Путин также выразил серьезную озабоченность решением Киева об объявлении военного положения и приведении украинских вооруженных сил в полную боевую готовность. "Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине", – подчеркивается на сайте Кремля.

Президент добавил, что надеется на то, что Берлин сможет оказать влияние на власти Украины и удержать их от последующих необдуманных шагов. В свою очередь, российские пограничники готовы дать дополнительные пояснения о том, как проходили события в Керченском проливе. Ранее сотрудники Пограничной службы задержали три украинских корабля, нарушившие границу РФ и проигнорировавшие законные требования пограничников.