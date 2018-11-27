Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин призвал Меркель воздействовать на Украину

Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Канцлер должна утихомирить разбушевавшихся украинцев

По инициативе германской стороны президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону действия Украины в Азово-Черноморской акватории 25 ноября.

Российский президент подчеркнул, что украинская сторона грубо нарушила нормы международного права, и что ее военные суда преднамеренно проигнорировали правила мирного прохода в территориальном море РФ.

По теме

Путин также выразил серьезную озабоченность решением Киева об объявлении военного положения и приведении украинских вооруженных сил в полную боевую готовность. "Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине", – подчеркивается на сайте Кремля. 

Президент добавил, что надеется на то, что Берлин сможет оказать влияние на власти Украины и удержать их от последующих необдуманных шагов. В свою очередь, российские пограничники готовы дать дополнительные пояснения о том, как проходили события в Керченском проливе. Ранее сотрудники Пограничной службы задержали три украинских корабля, нарушившие границу РФ и проигнорировавшие законные требования пограничников.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

ЕС и НАТО требуют от России открыть Украине Азовское море

По мнению Запада, наличие в регионе военного флота Незалежной поможет деэскалации ситуации

Доллары и евро нужно купить до конца недели

Сейчас рубль растет, но в декабре все изменится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей