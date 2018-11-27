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По инициативе германской стороны президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону действия Украины в Азово-Черноморской акватории 25 ноября.
Российский президент подчеркнул, что украинская сторона грубо нарушила нормы международного права, и что ее военные суда преднамеренно проигнорировали правила мирного прохода в территориальном море РФ.
Путин также выразил серьезную озабоченность решением Киева об объявлении военного положения и приведении украинских вооруженных сил в полную боевую готовность. "Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине", – подчеркивается на сайте Кремля.
Президент добавил, что надеется на то, что Берлин сможет оказать влияние на власти Украины и удержать их от последующих необдуманных шагов. В свою очередь, российские пограничники готовы дать дополнительные пояснения о том, как проходили события в Керченском проливе. Ранее сотрудники Пограничной службы задержали три украинских корабля, нарушившие границу РФ и проигнорировавшие законные требования пограничников.
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