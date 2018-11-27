Россия потребовала от США утихомирить Порошенко

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Посольство России в Вашингтоне отреагировало на события в Керченском проливе. Дипломаты отметили, что американцам нужно "обуздать" своих подопечных.
"Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.
При этом дипломаты отметили, что солидарны с коллегами в Киеве, которые постоянно сталкиваются с агрессией со стороны украинцев.
Напомним, накануне сотрудники российской ФСБ задержали за неповиновение три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Нарушив границу РФ, суда проигнорировали законные требования пограничников.
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