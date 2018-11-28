Украинских моряков упрекнули за отказ умирать

Трагедия Незалежной имеет глубокие корни

Украинцы не хотят пострадать за свою независимость. Возмущение по этому поводу высказал претендент на кресло президента Незалежной Юрий Касьянов. Комментируя инцидент с кораблями ВМФ Украины в Керченском проливе, он отметил, что военные моряки оказались слабаками и предателями.

"Их даже не били. А они уже покаялись, сказали, что виновата Украина", – подчеркнул Касьянов. Впрочем, он заявил, что не удивлен тому, что украинцы сразу сдались.

"Мы хотим, чтобы они дрались? Да с чего вдруг? Если страна отказывается воевать за свою независимость, если высокие руководители торгуют с врагом, если миллионы ездят на заработки к оккупантам, а другие миллионы просто не замечают войны – зачем этим пацанам погибать?" – задает Касьянов вопрос. И сам же на него отвечает в Facebook: "Не за что. Нет ничего – ни флота, ни армии, ни военного положения, ни совести, ни чести." В этом, по его словам, и заключается "трагедия Украины".

Будущий кандидат в президенты прославился своей воинственностью еще в ходе так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Свое разочарование тем, что инцидент в Керченском проливе окончился малой кровью, не скрывал с первых минут. Как только в ВСУ сообщили, что пограничники РФ начали силовую операцию против кораблей ВМС Украины, Касьянов возмутился, почему не стреляли украинские моряки.

Через пару дней он и сам смог найти ответ на этот вопрос: "Умирать не за что, когда тебя посылают на убой на утлой хлипкой речной посудине ради "международного резонанса" и введения военного положения в надежде отсрочить выборы", – написал Касьянов в соцсети.

Ранее ФСБ РФ распространила кадры допроса экипажа задержанных украинских военных кораблей. Они подтвердили, что получили приказ не реагировать на сигналы российской стороны и прорываться через российскую границу. На борту имелись вооружение и боеприпасы.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября.

Накануне 15 из 24 моряков Военно-морских сил Незалежной, задержанных в ходе операции в Керченском проливе, были арестованы решением суда сроком на два месяца. Двенадцати из них предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Решение по остальным членам украинских экипажей будет вынесено в среду, 28 ноября.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Ранее эксперты высказывали опасение, что введенное в ряде регионов страны военное положение может сорвать избирательную кампанию.