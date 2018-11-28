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СМИ: Киев просит базу США

Фото: www.globallookpress.com
Украина призывает на помощь Пентагон

Киевские власти в кулуарах пытаются убедить руководство США в создании военной базы Пентагона на территории Украины.

Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на два источника в правящих кругах Незалежной. По словам одного из них, вопрос приобретает особую актуальность на фоне обострения ситуации в Азовском море.

Кроме того, издание утверждает, что эту информацию подтвердил депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник, который подчеркнул, что иначе Киев просто не сможет полноценно обеспечивать свою долгосрочную безопасность в связи с политикой РФ.

Ранее разместить базу США в связи с нарастанием "агрессии России" попросили поляки. У Украины граница с РФ намного более протяженная.

Однако нужно понимать, что Польша входит в НАТО, а Украина имеет территориальные претензии к России и в ближайшее время стать участником альянса у нее вряд ли получится. Теоретически США могут разместить базу в стране, которая не входит в НАТО. Так, американские военные есть в Японии, Южной Корее, но на этих землях Пентагон воевал, причем очень давно. На Украине же американские военные рискуют столкнуться с российскими, особенно если США сунутся в Донбасс или разместят мощную группировку в Черном море.

В украинских СМИ о просьбе Киева разместить у себя базу США ничего не говорится. Обсуждают лишь заявление государственного секретаря Майка Помпео об обещании предоставить Украине военную помощь для защиты "от российской агрессии".

Александр ИЛЬИН
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