Незалежная обманом выбивает новые санкции против РФ

Украина делает все, чтобы выставить нашу страну в черном цвете. Украинская власть настолько себя дискредитировала, что Европа не доверяет ни единому ее слову. Об этом заявил спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко.



По его словам, конфликтную ситуацию вокруг инцидента у Крымского моста нужно решать "с холодной головой, а не показывая пальцем, пока не будет известно, каким образом это произошло". Усиление напряженности представляет опасность, но еще опаснее "делать заявления со дня на день на основе статей из медиа", приводит слова политика "Европейская правда".

"Я не тот человек, который доверяет Порошенко. Опять же, по сообщениям, Украина обманула с (якобы) умершим журналистом (Аркадием Бабченко). Мы должны спокойно посмотреть на все события и факты, но на самом деле я боюсь, что некоторые люди с нами снова просто сыграли. Не требуйте от нас немедленно давать суждения и не требуйте миллиона санкций, важен мир между Украиной и Россией", – заявил Данко.

Он выразил надежду на то, что конфликт остановится как можно скорее и будет урегулирован дипломатическими средствами. "Санкции неэффективны. Словакия должна настаивать на таком давлении, чтобы обе стороны садились за стол переговоров и решали ситуацию без военного положения", – подчеркнул словацкий лидер.

Со своей стороны украинцы признали, что тактика Порошенко по противодействию России на Азовском и Черном морях оказалась провальной. Развитие "москитного флота" (именно к нему можно отнести корабли, задержанные российскими пограничниками в Керченском проливе) показало свою полную бессмысленность.

"Для чего надо было отправлять эти корабли в Одессу изначально, если такой корабль боится средней волны? Такой вопрос был у меня и у многих военных уже тогда. Этот катер может использоваться на мелководье. Тем не менее они были переведены в Одессу, и несколько дней назад было принято решение перевести их из точки А в точку B", – заявил на пресс-конференции в Киеве бывший советник министра Украины по чрезвычайным ситуациям Константин Гринчук.

Виновные в таких безответственных действиях должны быть наказаны. Но Порошенко и его окружение предпочитают возлагать всю вину на Россию и называть ее "агрессором". "Должны быть ответственные за такую передислокацию кораблей, фактически, мы потеряли половину "москитного флота". У нас всего 4 или 6 штук. Это уже преступление", – цитирует эксперта EADaily.