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"Контрольный выстрел": военное положение доведет Украину до ручки

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Военное положение окончательно уничтожит экономику Незалежной, считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

"Это "контрольный выстрел" в экономику нашей страны, уничтожение остатков ее привлекательности и предсказуемости в глазах инвесторов... Своим решением власть и поддержавшие ее псевдооппозиционные силы работают на раскол страны", – цитирует политика сайт "Украинский выбор".

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Мнение о том, что военное положение окончательно подорвет и без того неутешительную ситуацию на Украине, разделяют многие эксперты. Инвесторы и простые граждане, узнав об этом шаге Порошенко, начинают выводить деньги, цены растут, а гривна падает, объяснял ранее депутат Рады, сопредседатель политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко. И так считают многие политики.

Верховная рада 28 ноября одобрила Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны, отмечает телеканал "360".

Порошенко предложил стране перейти на военные рельсы после того, как 25 ноября российские пограничники задержали украинские корабли, нарушившие порядок прохождения территориальных вод России, напоминает URA.RU

Валентина МАЙОРОВА
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