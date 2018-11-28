Между "Северным потоком-2" и Данией встал керченский конфликт

Копенгаген зацепился за морской инцидент

Строительство топливной магистрали нуждается в обсуждении на европейском уровне. С таким заявлением выступил датский премьер Ларс Ларсмуссен.

На пламенную речь о "Северном потоке – 2" его подвигли слова "вожака" европарламентской фракции "Европейской народной партии" Манфреда Вебера. Дело было на слушаниях в Европарламенте, где последний посоветовал не торопиться с инвестициями в энергетический проект, а еще раз тщательно все взвесить после инцидента в Керченском проливе.

По словам премьер-министра Дании, "СП-2" имеет отношение к "дискуссии о новой ситуации в сфере безопасности в Европе".

"Именно поэтому я снова и снова просил и прошу, и надеюсь, что Европарламент придаст импульс этому, что нам необходимо обсудить этот инфраструктурный проект на европейском уровне, – заключил глава кабмина. – Нам нужен европейский ответ на этот вопрос". Слова политика передает РИА "Новости".

Напомним, разрешение на строительство газопровода, который протянется по дну Балтики, выдали практически все страны, чьи экономические зоны затронет магистраль. Лишь Дания не торопится с ответом. Из-за чего в августе Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный путь.