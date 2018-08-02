Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Маршрут "Северного потока - 2" скорректировали из-за Дании

Фото: GLOBAL LOOK press
Долгое молчание Копенгагена вывело из себя участников проекта

Для трубы газопровода "Северный поток – 2" разработали альтернативный путь, минуя ушедшую в глубокую задумчивость Данию. Маршрут составлен оператором проекта Nord Stream 2 AG. Об этом сообщил член совета управляющих австрийской OMV Манфред Ляйтнер.

Он признал тот факт, что такое строительство приведет к дополнительным затратам, но общая стоимость "СП-2" может и не измениться, пишет РИА "Новости" в четверг, 2 августа. По его данным, проект может обойтись в 9,5 млрд евро.

По теме

На сегодняшний момент Дания осталась единственной страной, от которой ждут разрешения на прокладку трубы по своей территории. Ранее "добро" уже дали Германия, Финляндия и Швеция. В июне глава датского правительства Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Королевство может на юридических основаниях остановить строительство.

Судя по всему участники проекта устали ждать. Так на прошлой неделе стало известно о начале подготовки к укладке труб на мелководье вблизи Любмина – коммуны в Германии, где находится точка выхода на берег "Северного потока".

Параллельно идут подготовительные работы для последующей укладки газопровода в Грайфсвальдском заливе (ФРГ). Там пять экскаваторов роют 29-километровую траншею для труб "СП-2".

В планах Nord Stream 2 завершить строительные работы на этом участке к концу нынешнего года.

Напомним, OMV является одним из пяти европейских партнеров "Газпрома" по реализации проекта.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Новые санкции сокрушат Россию

Американские сенаторы разразились угрозами в адрес российского суверенного долга

Рвущихся в НАТО украинцев взбесили венгры

Незалежная не может смириться, что ее не видят в альянсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей