Долгое молчание Копенгагена вывело из себя участников проекта

Для трубы газопровода "Северный поток – 2" разработали альтернативный путь, минуя ушедшую в глубокую задумчивость Данию. Маршрут составлен оператором проекта Nord Stream 2 AG. Об этом сообщил член совета управляющих австрийской OMV Манфред Ляйтнер.

Он признал тот факт, что такое строительство приведет к дополнительным затратам, но общая стоимость "СП-2" может и не измениться, пишет РИА "Новости" в четверг, 2 августа. По его данным, проект может обойтись в 9,5 млрд евро.

На сегодняшний момент Дания осталась единственной страной, от которой ждут разрешения на прокладку трубы по своей территории. Ранее "добро" уже дали Германия, Финляндия и Швеция. В июне глава датского правительства Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Королевство может на юридических основаниях остановить строительство.

Судя по всему участники проекта устали ждать. Так на прошлой неделе стало известно о начале подготовки к укладке труб на мелководье вблизи Любмина – коммуны в Германии, где находится точка выхода на берег "Северного потока".

Параллельно идут подготовительные работы для последующей укладки газопровода в Грайфсвальдском заливе (ФРГ). Там пять экскаваторов роют 29-километровую траншею для труб "СП-2".

В планах Nord Stream 2 завершить строительные работы на этом участке к концу нынешнего года.

Напомним, OMV является одним из пяти европейских партнеров "Газпрома" по реализации проекта.

