Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Германия дала ответ по "Северному потоку - 2"

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеМесть за С-300: Израиль ударит по "Северному потоку-2"
Берлину надоели надоедливые приставания Киева

Немецкие власти полностью поддержат строительство "Северного потока – 2", но только в том случае, если Украина сохранит за собой роль транзитера российского газа в Европу. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Наш ответ должен заключаться в том, чтобы Украина оставалась транзитной страной (для газовых поставок)", – сказала глава немецкого правительства (цитируется по ТАСС). По ее словам, в этом нет ничего сложного, ведь после ввода в строй первой ветки "Северного потока" Украина сохранила эту функцию.

По теме

Такой подход должен полностью удовлетворить украинскую власть. Тем не менее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, судя по всему, собирается требовать от Берлина для своей страны какие-то дополнительные льготы и преференции.

"Встретился с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Имеем много тем для переговоров. Среди них – совместное управление украинской ГТС, "Северный поток – 2", программы энергоэффективности", – написал украинский политик в Twitter.

Однако едва ли у Гройсмана что-нибудь получится. Ведь Меркель высказалась насчет "Северного потока" достаточно ясно, и едва ли член ее кабинета займется самоуправством и даст Киеву дополнительные обещания.

Немецкий политолог Александр Рар ранее говорил о том, что Берлин активно поддерживает "Северный поток – 2" не только потому, что немцы заинтересованы в получении дополнительных объемов российского газа и в поддержке крупного бизнеса, но и оттого, что желают поскорее перестать находиться в зависимом положении от Украины.

По его словам, Киев долгое время использовал российский газ как "энергетический кнут" для Европы. С введением в строй "Северного потока – 2" украинской монополии на транзит придет конец, и это заставляет власти Незалежной нервничать. "Северный поток – 2" будет построен, потому что он лишает Украину возможности шантажировать нас дальше", – приводит слова немецкого эксперта НСН.

Заявления Меркель свидетельствует о том, что позиция немецких властей по "Северному потоку – 2" остается неизменной. По словам представительницы правительства ФРГ, германская сторона рассматривает строительство трубопровода как коммерческий проект. "Одновременно Германия и другие европейские страны заинтересованы в том, чтобы Украина и дальше продолжала играть роль страны-транзитера российского газа", – указала она (цитируется по "Экономике сегодня").

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Он протянется по дну Балтийского моря из России в Германию. Строительство трубопровода планируется завершить в конце 2019 года. Общая стоимость проекта составляет €9,5 миллиардов.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп не купился на провокацию Киева в Керченском проливе

Американский лидер отказался верить на слово Украине и намерен разобраться в ситуации сам

Президентом Грузии стала сторонница Москвы

Зурабишвили обвинила Тбилиси в нападении на Южную Осетию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей