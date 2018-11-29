Германия дала ответ по "Северному потоку - 2"

Берлину надоели надоедливые приставания Киева

Немецкие власти полностью поддержат строительство "Северного потока – 2", но только в том случае, если Украина сохранит за собой роль транзитера российского газа в Европу. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель.



"Наш ответ должен заключаться в том, чтобы Украина оставалась транзитной страной (для газовых поставок)", – сказала глава немецкого правительства (цитируется по ТАСС). По ее словам, в этом нет ничего сложного, ведь после ввода в строй первой ветки "Северного потока" Украина сохранила эту функцию.

Такой подход должен полностью удовлетворить украинскую власть. Тем не менее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, судя по всему, собирается требовать от Берлина для своей страны какие-то дополнительные льготы и преференции.

"Встретился с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Имеем много тем для переговоров. Среди них – совместное управление украинской ГТС, "Северный поток – 2", программы энергоэффективности", – написал украинский политик в Twitter.

Однако едва ли у Гройсмана что-нибудь получится. Ведь Меркель высказалась насчет "Северного потока" достаточно ясно, и едва ли член ее кабинета займется самоуправством и даст Киеву дополнительные обещания.

Немецкий политолог Александр Рар ранее говорил о том, что Берлин активно поддерживает "Северный поток – 2" не только потому, что немцы заинтересованы в получении дополнительных объемов российского газа и в поддержке крупного бизнеса, но и оттого, что желают поскорее перестать находиться в зависимом положении от Украины.

По его словам, Киев долгое время использовал российский газ как "энергетический кнут" для Европы. С введением в строй "Северного потока – 2" украинской монополии на транзит придет конец, и это заставляет власти Незалежной нервничать. "Северный поток – 2" будет построен, потому что он лишает Украину возможности шантажировать нас дальше", – приводит слова немецкого эксперта НСН.

Заявления Меркель свидетельствует о том, что позиция немецких властей по "Северному потоку – 2" остается неизменной. По словам представительницы правительства ФРГ, германская сторона рассматривает строительство трубопровода как коммерческий проект. "Одновременно Германия и другие европейские страны заинтересованы в том, чтобы Украина и дальше продолжала играть роль страны-транзитера российского газа", – указала она (цитируется по "Экономике сегодня").

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Он протянется по дну Балтийского моря из России в Германию. Строительство трубопровода планируется завершить в конце 2019 года. Общая стоимость проекта составляет €9,5 миллиардов.