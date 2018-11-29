Месть за С-300: Израиль ударит по "Северному потоку-2"

Святая земля поспорит с Россией за европейский рынок

Тель-Авив строит далеко идущие планы. К 2025 г. он намерен ввести в эксплуатацию аналог "Северного потока – 2".

Топливная магистраль EastMed будет уступать российскому проекту в мощности, однако превзойдет его в длине. Она протянется по дну Средиземноморья от израильских месторождений до Кипра, затем до Крита и через Грецию дойдет до Италии. Газопровод обойдется Святой земле в €7 миллиардов.

Уже этой зимой она пойдет на сделку с вышеперечисленными странами. То есть начнет готовить троянского коня для Москвы, поскольку EastMed станет конкурентом "СП-2".

Обращает на себя внимание и то, что Израиль "зашевелился" после установки Россией в Сирии ЗРК С-300, против чего он активно выступал. Напомним, действия РФ были спровоцированы трагедией с Ил-20.

Между тем внутри зарубежной страны ведутся споры об экспорте газа и до конца не ясно, будет ли проект востребован. Это, по словам замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексея Гривача, зависит от многих факторов.

"Будет ли к 2025 году достаточная добыча и экспорт газа в Алжире? Развернется ли Южный газовый коридор или нет? Будет ли политика сдерживания газа в энергетическом балансе Европы, или, наоборот, ставка на него – как на наиболее чистый ископаемый ресурс? На все эти вопросы нужно дать ответы. И только после этого можно сказать: будет ли израильский газ востребован, пойдет ли на европейским рынок, и сможет ли там конкурировать с российским газом?" – пояснил эксперт в интервью "Свободной прессе".

Он отметил, что израильская магистраль может затронуть интересы "Газпрома", однако существует и другой вариант развития событий.

"Возможно, на европейском газовом рынке возникнет более жесткая конкуренция. Но не исключен и другой вариант: израильский газопровод станет аргументом в пользу того, чтобы увеличить долю газа в европейском энергобалансе. И тогда спрос в ЕС на голубое топливо, напротив, будет расти", – поделился Гривач, добавив, что израильский газ для Европы не будет дешевым.

По мнению специалиста, заявление об окончательном решении – просто-напросто "политический вброс", чтобы "повлиять на Москву".

"Израиль пытается показать России, что он – серьезная сила, с которой надо считаться и договариваться. Возможно, израильтяне демонстрируют США – своему ключевому партнеру – готовность обеспечить диверсификацию поставок в юго-восточной Европе, что политически важно для Вашингтона для наращивания давления на Москву", – резюмировал эксперт.