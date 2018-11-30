Названа главная зависимость Европы от "Северного потока-2"

Топливная магистраль обезопасит Старый Свет

Несмотря на то что многие страны ЕС уже выразили озабоченность в связи с морским инцидентом, в России не видят повода для беспокойства о строительстве "СП-2". ЧП в Керченском проливе не помешает реализации проекта, уверен глава Минэнергетики РФ Александр Новак.

Прежде всего, заявил он, "Северный поток-2" необходим Европе. Она не откажется от газопровода, который обезопасит потребителей.

"Проект выгоден европейским потребителям и Европе в целом, он важен и должен быть реализован как перспективный проект в будущем для обеспечения безопасности европейских потребителей", – пояснил министр в интервью РИА "Новости".

Керченский конфликт заставил насторожиться Польшу. Поступок России она сразу же перенесла в акваторию Балтийского моря, по дну которого пройдет "Северный поток – 2". Нет гарантии, что подобным образом она не будет защищать его, предостерег министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в эфире радиостанции Polskie Radio.

По его словам, воскресные действия Москвы – знак для всего мира. Они дают понять, что Россия по-прежнему является "очень опасным партнером". На этом фоне у Варшавы вызывает недоумение участие в проекте Берлина. Почему он не выходит из игры?

Топливная магистраль, состоящая из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, трубопровод также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство.

Общая стоимость "Северного потока – 2" оценивается в 10 млрд евро. Ввод в строй запланирован на конец следующего года. Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Известно, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.