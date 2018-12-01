Последний шанс: ЕС закроет "Северный поток - 2"

Над газопроводом нависла новая угроза

В Европарламенте подготовили проект резолюции, в котором от России требуют остановить строительство "Северного потока – 2". Отмечается, что автором проекта является евродепутат от Латвии Сандра Калниете.

В документе подчеркивается, что РФ и ЕС навсегда останутся ключевыми экономическими партнерами, однако российский газопровод усугубляет отношение к Москве и усиливает зависимость Европы от "голубого топлива" России.

По мнению Калниете, "Северный поток – 2" не соответствует энергетической политике ЕС и его необходимо закрыть, передает РИА "Новости".

Топливная магистраль, состоящая из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, трубопровод также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство.

Общая стоимость "Северный поток – 2" оценивается в €10 миллиардов. Ввод в строй запланирован на конец следующего года. Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Известно, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.