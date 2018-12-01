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Поляки призвали наказать страны Европы за поддержку России

Фото: www.globallookpress.com/ Stefan Sauer
Варшава потребовала прекратить одобрять строительство "Северного потока - 2"

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время визита на Украину призвал надавить на европейские страны, которые поддерживают "Северного потока – 2".

По его словам, Россия должна поплатиться за "агрессию" в Керченском проливе.

"Надеюсь, что теперь очень хороший момент оказать давление на страны, которые хотят реализовать этот проект, и необходимо доказать, что их позиция является необоснованной и опасной", – цитирует Яцека РИА "Новости".

Напомним, что 25 ноября три украинских судна нарушили границу России и направились к Керченскому проливу. Отечественные пограничники задержали украинских моряков, которые пробудут в московском СИЗО до 25 января 2019-го.

Топливная магистраль, состоящая из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, трубопровод также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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