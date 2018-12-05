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Американцы помешают "Северному потоку-2"

Фото: www.globallookpress.com
Администрация США продумывает возможные варианты

В Белом доме однозначно решили, что на пути газовой магистрали будут вставлять палки в колеса. Сейчас руководство Соединенных Штатов исследует варианты пакостей, предупредил помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Он выступил на конференции The Wall Street Journal, запись его речи вышла в эфире телеканала C-SPAN.

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"В отношении россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше", – уведомил Болтон, добавив, что американский лидер Дональд Трамп неустанно твердит ФРГ, чтобы та отвернулась от "Северного потока – 2".

"Мы рассматриваем ряд вариантов действий на этом направлении", – заключил политик.

О каких именно шагах идет речь, помощник президента не стал распространяться.  

Топливная магистраль, состоящая из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, трубопровод также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство.

Общая стоимость "Северного потока – 2" оценивается в €9,5 миллиардов. Ввод в строй запланирован на конец следующего года. Против газопровода активно выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Известно, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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