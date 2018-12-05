Спикер Рады напомнил Вашингтону про закон о санкциях

Киев давит на западных союзников

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился к вице-президенту США Майку Пенсу с просьбой ударить санкциями по России. В письме, которое опубликовано на парламентском сайте, спикер напоминает, что у Вашингтона есть специальный закон о "Защите Америки от кремлевской агрессии (DASKAA)". Парубий настаивает – пора американцам его применить.

"Призываем вас использовать все имеющиеся возможности, чтобы остановить агрессию России в отношении Украины и ее явное нарушение международных правил и норм путем наложения дополнительных энергетических и финансовых санкций", – говорится в письме спикера Рады.

Чтобы его призыв был уж точно услышал, он адресовал его не только в Белый дом, но и ряду сенаторов, известных своей русофобской позицией.

Каких именно санкций ждут в Киеве, украинские власти также не скрывают. Накануне глава МИД Украины Павел Климкин слетал в Брюссель на совещание с коллегами из стран НАТО, где просил надавить на Москву.

"Нужно остановить "Северный поток – 2", – подсказал он представителям военного альянса. – Это была бы лучшая санкция против РФ, также как и возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран", – заявил Климкин.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко уже высказал свое недовольство западным партнерам. По его словам, все их заявления мало что значат, нужны конкретные меры давления на Россию.

"Различные жесткие высказывания – это, определенно, мощная поддержка Украины. Но, в то время как западные партнеры делают жесткие заявления, Путин действует", – отметил Порошенко в интервью Bloomberg. И рассказал, чего ждет: "Новый пакет санкций против России, возможно, под названием "азовские санкции", безусловное наращивание присутствия НАТО в Черном и, возможно, в Азовском море", – передает РИА ФАН.

Отношения РФ и Украины обострились после 25 ноября, когда военные корабли Незалежной вторглись в российские воды в районе Керченского пролива.