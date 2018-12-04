Рыбакам из Одессы закрыли выход в море

Романтические прогулки на лодках тоже попали под запрет

С 1 декабря 2018 г. жителям Одессы и Одесской области запрещено выходить в Черное море на маломерных судах. Об этом заявили представители местного пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

"Граждане должны придерживаться соответствующих требований постановления кабинета министров "О пограничном режиме" и приказа МВД Украины "Об утверждении дополнительных временных режимных ограничений в контролируемых пограничных районах", – приводит УНИАН пояснение пограничников.

Военное положение на Украине введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях до 26 декабря. Впрочем, пограничники Одессы решили подстраховаться: они отдельно оговорили, что их распоряжение о запрете рыбакам выходить в море будет действовать "до особого указания".

Дело в том, что власти Незалежной сами запутались, с какого числа у них начал действовать режим военного положения. С третьего раза вроде договорились, что с 26 ноября по 26 декабря, но мало ли что. К тому же президент Петр Порошенко изначально требовал установить срок не 30, а 60 дней. Вдруг к концу декабря у президентской инициативы найдутся сторонники?

Как бы то ни было, но минимум ближайший месяц одесским рыбакам остается только сушить сети и сосать лапу. Хоть и уверяли киевские власти украинцев, что их жизни никак не изменятся от введения военного положения, на поверку выходит обратное. И это только начало.

Ранее сообщалось, что Украина привела в боеготовность корабли и катера.