Киев добился "тотальной изоляции" Москвы

Глава Незалежной рассказал, почему его поддерживает Европа

У Украины есть надежные союзники, которые помогут ей отстоять суверенитет. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Он указал, что последние 4,5 года Киев занимал активную позицию на мировой арене, и это принесло свои плоды.

"Мы сформировали мощную мировую коалицию в поддержку Украины. Могу отметить, что без этой коалиции нам было бы намного труднее, это очень важный результат нашей работы... Россия сейчас находится в тотальной изоляции. Это результат нашей общей международной координации", – подчеркнул Порошенко в эфире ICTV. Он призвал украинцев ценить те наработки, которых он добился за последние годы.

"Чрезвычайно важно, что мы научились работать с ЕС, научились совместно проводить реформы, совместно строить безопасность и оборону", – напомнил глава Незалежной. По его мнению, на Западе эти усилия видят, поэтому помогают стране "двигаться к членству в НАТО и ЕС".

"Мы же не с протянутой рукой туда идем, – пояснил Порошенко. – Безопасность Европы невозможно обеспечить без участия Украины. Украина вносит огромный вклад в безопасность всей Европы, поскольку сдерживает агрессивную Россию. И поэтому, в том числе, нас поддерживают", – заявил президент.

Он сообщил, что сейчас Киев готовит иск в Международный суд ООН против России, которая задержала украинские военные корабли и моряков, "действующих в полном соответствии с международным правом". Также он рассчитывает, что "российский акт агрессии" осудит Европейский суд по правам человека. Киев туда тоже обратился, и, по словам Порошенко, европейская сторона уже отреагировала: потребовала от России предоставить информацию об украинских моряках, передает "Царьград".

Корабли ВМС Украины с расчехленным оружием вторглись в территориальные воды РФ 25 ноября. На требование российских пограничников остановиться они не реагировали и были задержаны в результате силовой операции.