Бизнес россиян на Украине прикроют

Незалежная подготовила новый пакет санкций против РФ

Активы граждан России на Украине должны быть заблокированы. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко. Он настаивает: против Москвы необходимо вводить новые ограничительные меры. Причем в первую очередь – персональные, в отношении конкретных физических и юридических лиц.

Пакет санкций Луценко разработал сам. Видимо, пока был в отпуске. Как писали украинские СМИ, генпрокурор был против введения военного положения на Украине, в связи с чем предпочел взять отпуск до голосования по данному вопросу на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 25 ноября и в Раде 26-го.

Долгий полет в Японию, видимо, помог Луценко проветрить голову. Даже отдых не понадобился. На работу он вернулся уже 29 ноября и сразу рьяно включился в процесс, инициированный киевскими властями. Свои предложения по новым санкциям он уже доложил президенту Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову. Главный тезис – гнать русских в шею.

"Пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране", – заявил Луценко в эфире ICTV. Он предлагает закрыть доступ гражданам РФ к их предприятиям на территории Незалежной, конторам, счетам в местных банках, поскольку "в некоторых сферах они имеют монополию" на Украине.

"Эта блокировка должна продлиться до деоккупации нашей страны", – подчеркнул генпрокурор. Учитывая, что Киев отказывается признавать законным референдум в Крыму о воссоединении с Россией, Луценко, похоже, рассчитывает, что все активы россиян навсегда останутся в ведении украинских властей.

Параллельно Украина поднимает вопрос о санкциях против России и на международном уровне. Так, глава политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, прилетев в Брюссель на переговоры с представителями НАТО, предложил закрыть для российских кораблей вход в европейские порты.

Мера эта вызывает в мире неоднозначную реакцию. С одной стороны, генсек партии ХСД Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую прочат на пост нового канцлера ФРГ, и сама призывала коллег пойти на такой шаг. С другой – в той же Германии сторонников этой идеи больше не нашлось.

Так что пока Киев может рассчитывать только на себя. Значит, новые антироссийские санкции не заставят себя ждать.

Ранее Москва ввела ограничительные меры экономического характера в ответ на недружественные шаги Киева.