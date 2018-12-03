В Таллине выискали выгоду из инцидента недельной давности

Коварные прибалты не сразу сообразили, как использовать очередной виток в росийско-украинских отношениях. Целая неделя им понадобилась, чтобы придумать хитроумный план.

Первыми догадались депутаты оппозиции. Так, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) расписала законодательную инициативу, в которой говорится о разрыве пограничного договора с Россией. А под соглашением о нем Таллину следует отозвать свою подпись.

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Повод озвучил парламентарий Рийгикогу (представительного собрания народа Эстонии) от EKRE Яак Мадиссон.

"Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров", – цитирует законодателя ERR.

Кстати, год назад схожая инициатива партии уже отклонялась.

Напомним, керченский конфликт произошел 25 ноября. Тогда украинские суда незаконно вторглись в границы РФ. В итоге 24 моряка были арестованы на 2 месяца.

Президент Незалежной Петр Порошенко воспользовался ситуацией и ввел до 26 декабря в ряде регионов военное положение. На морской инцидент также сослался американский лидер Дональд Трамп, когда отменял встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Договор о границах между Таллином и Москвой подписан в феврале 2014 года. На следующий год состоялось первое чтение о его ратификации. Впрочем, это далеко не первая попытка стран найти общий язык. Начало было положено аж в 2015 году.