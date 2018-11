Передумал: Трамп отменил встречу с Путиным.LIVE

Беседа российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа планировалась еще в Париже, где проходили торжества в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Однако встречу перенесли на конец ноября. Президент США сдержал свое слово. Он, как и обещал, объявил о своем решении в самый последний момент. "Утро" следит за дальнейшим развитием событий.

21:52. Российский сенатор Константин Косачев уверен, что отмена встречи была ожидаемой.

"Твиттер-отмена" президентом Трампом ранее запланированной встречи с президентом России была, в принципе, ожидаемой с того самого момента, как американский лидер поставил это событие в зависимость от изучения инцидента в Керченском проливе", – написал Косачев на своей странице в Facebook

21:24. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что на Трампа оказали сильное влияние. По его словам, американского лидера не поймут, если он будет дружелюбно общаться с Путиным.

"На фоне провокации в Азовском море Запад пытается консолидировано продемонстрировать, что виновата России. И мы слышим разные заявления о том, что наша страна ведёт себя безответственно. Поэтому Дональд Трамп понимает, что его встреча с Владимиром Путиным будет восприниматься неоднозначно", – цитирует Данюка RT.

21:01. Сообщается, что лидер США также отменил встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

20:58. Москва не будет действовать под диктовку Вашингтона, добавил Джабаров.

"Россия по морякам своей позиции не поменяет. Нет, такой шантаж не пройдет, Россию шантажировать бесполезно", – подытожил он.

20:55. Разговор тет-а-тет между Путиным и Трампом в рамках "большой двадцатки" еще может состояться, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Не исключаю, что встреча все же может состояться. Мнение Трампа еще может поменяться снова, как и раньше, когда оно менялось три раза за день", – заключил сенатор.

20:51. Морской инцидент американский лидер использовал как предлог. На самом деле он руководствовался иной причиной, полагает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.



"Президентам не о чем разговаривать. Контроля над вооружениями фактически нет. Диалог по региональным конфликтам в принципе невозможен в условиях нынешнего состояния российско-американских отношений. Про экономику вообще можно не вспоминать. Любой российско-американский диалог в США воспринимается как доказательство русского шпионажа, измена американской родине и так далее. В этих условиях Трамп предпочел не встречаться с "токсичным" лидером такой "токсичной" страны", – объяснил эксперт корреспонденту РИА "Новости".

По мнению Батюка, "от диалога двух лидеров вообще ничего не зависит".



20:40. Выходка Трампа не пойдет на пользу российско-американским отношениям, уверен зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Это, конечно, никак не улучшит наши двусторонние отношения. На встрече Путина и Трампа должны были быть обсуждены такие важные, в том числе и для США, вопросы, как РМСД и СНВ-3. Теперь этого не произойдет", – пояснил сенатор в интервью РИА "Новости".

20:32. На решение Трампа повлияли Госсекретарь США Майк Помпео, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и министр внутренней безопасности Джон Келли. После разговора с ними мистер президент изменил свое намерение, пишет Reuters, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

20:25. Трамповский бойкот отразился на курсе рубля. По данный Московской биржи, отечественная валюта замедлила темпы роста к доллару и евро.

20:11. Владимир Путин найдет, чем себя занять на саммите "большой двадцатки". Если новость об отказе правдивая, "у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", заявил Песков.

20:03. На данный шаг Трампа подвиг доклад по керченскому конфликту. Он передумал, потому что украинские моряки не вернулись домой.

"Я буду снова готов к содержательному саммиту, как только эта ситуация будет урегулирована", – пообещал американский лидер на своей странице в Twitter, под объявлением об отказе.

