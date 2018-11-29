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Названа причина отказа Трампа Путину

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Президент США не захотел встречаться с лидером России из-за моряков Незалежной

Дональд Трамп считает, что отменить беседу с Владимиром Путиным – это лучшее решение в сложившихся обстоятельствах для всех заинтересованных сторон. Глава Белого дома дал понять, в какой степени он недоволен тем, что военнослужащие Украины, а также их корабли находятся на территории России.

Трамп сообщил о том, что ждет следующего важного саммита, чтобы наконец обсудить все насущные вопросы с Путиным, на своей официальной странице в Twitter. 

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Беседа российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа планировалась еще в Париже, где проходили торжества в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Однако встречу перенесли на конец ноября. Президент США сдержал свое слово. Он, как и обещал, объявил о своем решении в самый последний момент. 

Полина ИВАНОВА
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